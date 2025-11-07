Δεν έχει όρια το θράσος ανεγκέφαλων στους Τρούλλους, οι οποίοι επιχείρησαν να καταστρέψουν συστάδα κυπαρισσιών, που έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικό Μνημείο της Φύσης. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο Κίνημα Οικολόγων, οι δράστες απαιτούν την κοπή των προστατευόμενων κυπαρισσιών, επειδή ισχυρίζονται πως απειλούν την ασφάλειά τους. Μέσω επιστολής προς τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον αρχηγό Αστυνομίας, τον δήμαρχο Αραδίππου και τον έπαρχο Λάρνακας, ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Λευτέρης Λάμπρου, ζήτησε παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να προστατευθεί το Εθνικό Μνημείο της Φύσης.

Η συστάδα κυπαρισσιών βρίσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες σε ιδιωτική γη και το Τμήμα Δασών την έχει χαρακτηρίσει ως Εθνικό Μνημείο της Φύσης, τοποθετώντας στον χώρο και σχετική πινακίδα, προκειμένου να τονιστεί πως είναι προστατευόμενα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Λάμπρου, «κάποιοι περίοικοι ισχυρίζονται ότι τάχα ενδεχόμενη πτώση των υγιέστατων αυτών δέντρων, λόγω της ηλικίας και του ύψους τους, απειλεί την ασφάλεια και υγεία τους και απαιτούν την άμεση κοπή τους». Φαίνεται, μάλιστα, πως κάποιοι επιχείρησαν να καταστρέψουν δέντρα από τη συστάδα, αφού διαπιστώθηκε, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας του Κινήματος Οικολόγων, «έντονη απόξεση του φλοιού σε δυο κυπαρίσσια, ενώ στη βάση του ενός εξ αυτών φαίνεται να έχει χυθεί υγρό με μαύρο αποτύπωμα, μετά την αναρρόφησή του από το έδαφος». Σκοπός των δραστών, σημειώνει, «είναι προφανώς να οδηγήσουν τα δέντρα σε μαρασμό και τελικά σε ξήρανσή τους ώστε να επιτύχουν τους αλλότριους σκοπούς τους».

Ο κ. Λάμπρου υποδεικνύει πως τα Εθνικά Μνημεία της Φύσης προστατεύονται από σχετική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει ρητά την καταστροφή τους. Γι’ αυτό ζητείται από τις αρμόδιες Αρχές όπως προβούν σε ενέργειες για προστασία των δέντρων και εντοπισμό των δραστών. «Σε κάθε δε περίπτωση οφείλετε να προστατεύσετε τα δέντρα, ώστε να μην υπάρξει συνέχεια των παράνομων ενεργειών επί της συστάδας. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως επείγουσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ενός προστατευόμενου φυσικού μνημείου», υποδεικνύει ο κ. Λάμπρου.