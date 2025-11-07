Για σήμερα όρισε το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου και για την οποία θεωρείται ύποπτος 55χρονος.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο κατά την εμφάνιση του υπόπτου στις 24 Σεπτεμβρίου, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό. Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Στην δικάσιμο εκείνη δόθηκε από την πλευρά της Δημοκρατίας νέο μαρτυρικό υλικό στον δικηγόρο υπεράσπισης του 55χρονου, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Η Κατηγορούσα Αρχή δεν έφερε ένσταση και ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου για σήμερα, προκειμένου να απαντήσει ο κατηγορούμενος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Το περιστατικό συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.