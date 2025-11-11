Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2025, τα τέλη στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης όπου θα λειτουργούν έξυπνα συστήματα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

Χρόνος παραμονής Τέλος στάθμευσης Από 0 – 30 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ Από 31 λεπτά – μέχρι 3 ώρες €2.50 Μέχρι 5 ώρες €3.00 Μέχρι 7 ώρες €4.00 Πέραν των 7 ωρών, επιπλέον €1.00 για κάθε επιπλέον ώρα €4.00+

Σημειώνεται ότι με είσοδο από τις 05:00 και έξοδο μέχρι τις 10:00 το πρωί, η στάθμευση στους χώρους Τάσος Μητσόπουλος και Μακένζι θα είναι δωρεάν.

Για τους υπαλλήλους και τους κατοίκους της περιοχής Μακένζι και Τάσος Μητσόπουλος θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις.

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025.