Πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικοί, καθώς και συντηρητές αρχαιοτήτων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων μετέβησαν το πρωί σήμερα στη Μονή Αγίου Νεοφύτου, στην Τάλα της Πάφου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σημεία της μονής από τους χθεσινούς ισχυρούς σεισμούς.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τις ρωγμές, τις πτώσεις μικρών τμημάτων από εξωτερικούς τοίχους, καθώς και τις τοιχογραφίες και άλλα σημεία που έχουν επηρεασθεί από την σεισμική δραστηριότητα με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των τμημάτων της φημισμένης μονής που υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα οι συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα αρχίσουν και αυτοί άμεσα το έργο της συντήρησης των τοιχογραφιών εντός του ναού της Μονής.

Όπως διαπιστώθηκε επίσης σήμερα, ζημιές προκλήθηκαν, πέραν του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του μοναστηρίου, και στην φημισμένη εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου που βρίσκεται εντός βράχου απέναντι ακριβώς από την κύρια είσοδο του μοναστηριού.

Στο μεταξύ, η ηρεμία επανήλθε σήμερα στη Μονή Αγίου Νεοφύτου και οι μοναχοί προβαίνουν από το πρωί κανονικά στο ημερήσιο πρόγραμμα τους, ενώ διεξάγονται κανονικά και οι επισκέψεις πιστών και οργανωμένων γκρουπ τουριστών.