Ο…κακός χαμός συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο στην Πάφο. Μετά τον τρόμο από τον χθεσινό χορό των ρίχτερ, εδώ και μερικές ώρες η κατάσταση στην επαρχία είναι ξανά στο κόκκινο, λόγω των ραγδαίων βροχοπτώσεων που πέφτουν σε όλη την επαρχία.

Στην πόλη της Πάφου και τις περιαστικές περιοχές, οι έντονες βροχοπτώσεις άρχισαν να προκαλούν τα πρώτα προβλήματα με μετατροπή δρόμων σε ποτάμια, με υπερχειλίσεις οδοστρωμάτων και σημείων διέλευσης από ορμητικά νερά και με πολύ δύσκολες συνθήκες διακίνησης των πολιτών.

Ενδεικτικά της κατάστασης είναι και τα όσα φαίνονται σε video που εξασφάλισε το PafosNet από επιβάτη οχήματος που διερχόταν τη λεωφόρο Μεσόγης, η οποία οδηγεί από την βόρεια έξοδο της Πάφου προς το κέντρο της πόλης. Ο εμπορικός και κυκλοφοριακός αυτός άξονας κατέβαζε τεράστιους όγκους νερού, μετατρεπόμενος σε ποτάμι.