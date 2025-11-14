Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, μέσα από μια στοχευμένη και ανθρωποκεντρική πολιτική, συνεχίζει να στηρίζει τις περιοχές της υπαίθρου και των ορεινών, επενδύοντας σε έργα που δίνουν νέα δυναμική και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια των νέων γραφείων του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαβατσινιάς, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα και ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ελίκκος Ηλία, ο Υπουργός είπε πως «τα νέα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου αποτελούν ένα έργο που σηματοδοτεί τη συνεχή πρόοδο και την αναπτυξιακή πορεία της Κοινότητας».

Πρόσθεσε πως «η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και καλαίσθητου διοικητικού χώρου, αξίας περίπου 313 χιλιάδων ευρώ, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αρχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου με κυβερνητική χρηματοδότηση ύψους 297 χιλιάδων ευρώ, ενώ η κοινοτική συνεισφορά του 5% επιβεβαιώνει την έμπρακτη συμμετοχή και δέσμευση της Κοινότητας για την πρόοδο του χωριού τους και των κατοίκων».

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι «το συγκεκριμένο έργο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Κοινότητα, χάρη στον προγραμματισμό και τη συνεργασία Κοινοτικού Συμβουλίου και Κυβέρνησης. Με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Βαβατσινιάς, το 2023 κατασκευάστηκε χώρος στάθμευσης αξίας περίπου 122 χιλιάδων ευρώ και έγινε διαμόρφωση πάρκων αξίας 38 χιλιάδων».

Σε συνδυασμό, συνέχισε με άλλα μικρότερης κλίμακας έργα που έγιναν διαχρονικά στο χωριό, βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα και η λειτουργικότητα της Κοινότητας, προς όφελος των πολιτών. «Την ίδια ώρα, εντός του 2026, έχει δρομολογηθεί η έναρξη της δεύτερης φάσης εξωραϊσμού της κοίτης του ποταμού και της πλατείας, με προϋπολογισμό που φτάνει τις 260 χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ», είπε και σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα έργο που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον παραδοσιακό χαρακτήρα και την ελκυστικότητα της κοινότητας».

Αναφερόμενος στη Βαβατσινιά, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως αποτελεί μια κοινότητα με ιστορία, ταυτότητα και όραμα, προσθέτοντας πως οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αποτελούν καρπό συνεργασίας ανάμεσα στο κεντρικό Κράτος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. «Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, μέσα από μια στοχευμένη και ανθρωποκεντρική πολιτική, συνεχίζει να στηρίζει τις περιοχές της υπαίθρου και των ορεινών, επενδύοντας σε έργα που δίνουν νέα δυναμική και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους», σημείωσε.

Ο κ. Ιωάννου συνεχάρη θερμά το πρώην και το νυν Κοινοτικό Συμβούλιο Βαβατσινιάς, τον Έπαρχο Λάρνακας και το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου. Η δημιουργία των νέων γραφείων αποτελεί όχι μόνο επένδυση σε υποδομές, αλλά και σύμβολο καλής διοίκησης, συνεργασίας και συλλογικού οράματος για το μέλλον, είπε και ευχήθηκε «οι νέοι χώροι να αποτελέσουν σημείο εξυπηρέτησης, συντονισμού και δημιουργίας για όλους τους κατοίκους της Βαβατσινιάς».

ΚΥΠΕ