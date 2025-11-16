Με την πραγματοποίηση του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας, που άρχισε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί σήμερα στην Πάφο, σηματοδοτείται η επαναδραστηριοποίηση του Δικτύου Πάφου-Αδελφοποιημένων Πόλεως της Ελλάδος, μετά από μακρά αποχή από κοινές δράσεις.

Το Φεστιβάλ, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του Δικτύου, αποτελεί την πρώτη μεγάλη κοινή εκδήλωση των πόλεων-μελών του, με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς διαφόρων περιοχών του Ελληνισμού, να αναδείξει την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά και να προωθήσει συνεργασίες και συνέργειες ανάμεσα στην Πάφο και τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας.

Για τρεις ημέρες, η Πάφος μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου ήχοι, χοροί και έθιμα από πολλές γωνιές του Ελληνισμού θα συναντήσουν τη ζεστή κυπριακή φιλοξενία.

Η εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, περιλαμβάνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών από συλλόγους των αδελφοποιημένων πόλεων:

Από τον Δήμο Λαμίας: το Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας, ο Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ροδίτσας «Ο Άγιος Αθανάσιος» και ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλυβίων Λαμίας «Ο Άγιος Γεώργιος».

Από τον Δήμο Καλαμαριάς: η Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, ο Σύλλογος Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας», ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» και η Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς.

Από τον Δήμο Χανίων: ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων «Γιάννης Αγιασμενάκης».

Την Πάφο εκπροσώπησε ο Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα», προβάλλοντας τη μουσικοχορευτική μας παράδοση.

Χθες το Φεστιβάλ βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες της Πάφου. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανές εμφανίσεις, μουσική και χορούς από τους συμμετέχοντες συλλόγους και παραδοσιακά σχήματα της πόλης. Η ημέρα κορυφώθηκε με παρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, που κατέληξε στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου σύλλογοι και κοινό χόρεψαν ένα μεγάλο κοινό χορό αδελφοσύνης, σύμπνοιας και ομοψυχίας.

Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλιά Ηλεκτρική, εγκαινιάτηκε η κινητή Έκθεση Φωτογραφίας Ιστορίας και Πολιτισμού του Δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος, αποτελούμενη από φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που καταγράφει την ιστορία και τις παραδόσεις των πόλεων-μελών.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, εκπρόσωποι των Δήμων έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πρωτοβουλίες κοινής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης – Παιδείας, του Πολιτισμού και του Τουρισμού, στη βάση των καταστατικών αρχών και σκοπών του Δικτύου.

Το Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, ενισχύοντας τη σχέση της Πάφου με τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας και αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλία του ελληνικού πολιτισμού. Η Πάφος, πόλη της ιστορίας και του πολιτισμού, ανοίγει την αγκαλιά της για να υποδεχθεί τους αδελφούς της από την Ελλάδα, σε μια τριήμερη γιορτή πολιτισμικής αυτογνωσίας και αναβάπτισης.