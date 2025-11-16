Παράγοντες και κατοίκους της κοινότητας Σαλαμιού στην ανατολική ορεινή Πάφο, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και πρόοδο του χωριού στο πέρασμα των χρόνων, οργάνωσε σήμερα ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαλαμιού.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν οι τέσσερεις τελευταίοι ιερείς της κοινότητας, ο τέως Κοινοτάρχης Κωστάκης Αυγουστή, που ηγήθηκε του χωριού για 22 χρόνια, καθώς και οι πρωτεργάτες του Κέντρου Νεότητας «Περικλής», που από το 1987, εργάζεται για την κοινωνική πρόοδο στην κοινότητα και κυρίως για τους νέους της Σαλαμιού.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, την οποία ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ελίκκος Ηλία, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι ένθερμος υποστηρικτής τέτοιων δράσεων. Η κοινότητα Σαλαμιού, τόνισε, χάρη στο έργο των ανθρώπων της αποδεικνύει ότι η πρόοδος δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, αλλά κυρίως πνεύματος, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής.

Ο ΥΠΕΣ εξέφρασε την εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τους τιμώμενους και έκανε ειδική μνεία στον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων και Αποδήμων Σαλαμιού, Γιώργο Περικλέους που με τα άλλα μέλη διατηρούν αμείωτο το πνεύμα της ενεργού συμμετοχής.