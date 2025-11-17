Ο Δήμος Ιεροκηπίας, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των σπουδαστών, προκηρύσσει αριθμό φοιτητικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή, είναι:

Δημότης Ιεροκηπίας (Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια)

Διαγωγή κοσμιοτάτη

Λευκό ποινικό μητρώο

Βαθμός Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 17,5/20 και άνω.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή.

Βεβαίωση έτους σπουδών στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Ανώτατο όριο ακαθάριστου εισοδήματος της οικογένειας €40,000 (πατέρας – μητέρα).

Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €1000 για κάθε παιδί.

Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ ’αποστάσεως.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 1.30μ.μ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Ιεροκηπίας. Τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιεροκηπίας.