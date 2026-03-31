Ένα βήμα εγγύτερα είναι πλέον η αυτονόμηση της επαρχίας Πάφου από την Λεμεσό στον τομέα της υγείας. Μετά την οριστικοποίηση των ενεργειών για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, η Κυβέρνηση σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», «φουλάρει» και για τον διορισμό Εκτελεστικού Διευθυντή του Νοσοκομείου Πάφου. Κίνηση που είναι προαπαιτούμενο για την επίτευξη της αυτονόμησης αυτής, όπως ζητούν έντονα εδώ και χρόνια οι φορείς της επαρχίας.

Ήδη το θέμα απασχολεί και την Βουλή, με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ να έχει ενημερώσει πρόσφατα την Επιτροπή Υγείας για την περίληψη στον προϋπολογισμό του Οργανισμού θέσης εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία Πάφου. Μέχρι σήμερα οι δομές του ΟΚΥπΥ στην επαρχία Πάφου λειτουργούν υπό τον εκτελεστικό διευθυντή που εδρεύει στη Λεμεσό.

Το ζήτημα τέθηκε και από τους βουλευτές Πάφου ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Υγείας κατά την σύσκεψη στο Προεδρικό στην οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε επισήμως την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Το θέμα αντικρίστηκε και από τον κ. Χριστοδουλίδη με πολύ θετική στάση και ως επείγουσα αναγκαιότητα, τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης.

Ευρισκόμαστε πλέον ενώπιον ουσιαστικών εξελίξεων, τόνισε, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα και θα επιτρέψουν την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των νοσηλευτηρίων της επαρχίας Πάφου.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πάφο, αναφέρει. Παράλληλα, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διοικητικής αυτονόμησης του Νοσηλευτηρίου Πάφου, μια διεκδίκηση ετών που πλέον αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τις προσπάθειες για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της Πάφου, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.