Πάνω από 20 τόνους σκουπίδια μάζεψαν 3.734 εθελοντές από 425 σημεία παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025, στα πλαίσια της δράσης #potavristou του Κέντρου Μελετών και Έρευνας Ακτή. Η φετινή εκστρατεία ξεπέρασε τα περσινά ρεκόρ των 16 τόνων που συγκέντρωσαν 3.200 εθελοντές από 373 σημεία της Κύπρου και του εξωτερικού, ταξιδεύοντας το κυπριακό κίνημα σε νέα σημεία του χάρτη: Από τις Φιλιππίνες μέχρι την Μασσαλία, και από το Τέξας μέχρι την Ισλανδία, οι εθελοντές του #potavristou καθάρισαν πόλεις, ακτές, βουνά, πάρκα, λίμνες και μας έστειλαν πολύτιμα δεδομένα πεδίου: Το 89% των σκουπιδιών είναι πλαστικά.

Στα εφτά χρόνια υλοποίησής του #potavristou συμμετείχαν πάνω από 17.000 εθελοντές, οι οποίοι μάζεψαν 110 τόνους σκουπιδιών από 2.095 τοποθεσίες της Κύπρου και του εξωτερικού. 110 τόνους σκουπιδιών, που περίμεναν τις πρώτες νεροποντές για να ξεκινήσουν τον καταστροφικό κύκλο τους, να φτάσουν στη θάλασσα και να επιστρέψουν στη ζωή μας «εκδικητικά», ως μικροπλαστικά.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η δράση του #potavristou έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Κύπρου: βραβεύτηκε το 2020 από τον Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy, ως μια από τις 10 πιο καινοτόμες δράσεις παγκοσμίως για καθαρές ακτές και θάλασσες και το 2021 από το δίκτυο των Μεσογειακών ΜΚΟ για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Το 2022 η καμπάνια του #potavristou έλαβε για ακόμη μια φορά την υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού Ocean Conservancy, στο πλαίσιο της εκστρατείας #TeamSeas και βραβεύτηκε με αργυρό βραβείο στα Carob Awards 2022. T

Τo 2024 έλαβε ειδική μνεία για τα Society4Med βραβεία που διοργάνωσε το BlueMissionMed στο πλαίσιο του EU Mission Restore our Ocean and Water, στην κατηγορία “Awareness and Communication Campaigns/Activities”.

Το 2025 η Ακτή έλαβε το Χρυσό Βραβείο Ευρωπαίου Πολιτών, απονεμημένο στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών από την Europa Nostra, για τα 25 χρόνια πρωτοποριακής δράσης για την αειφορία στην Κύπρο και την Ευρώπη, με το #Potavristou να αποτελεί μια από τις δράσεις του οργανισμού που η επιτροπή αναγνωρίζει ως καινοτόμο και πρωτοποριακή.