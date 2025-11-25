Μπορεί η προσοχή όλων κατά τις ημέρες των συνεχόμενων σεισμών που έπληξαν την Κύπρο και κυρίως την επαρχία Πάφου πρόσφατα, να επικεντρώθηκαν σε ζημιές που προκλήθηκαν κυρίως στη φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου, ωστόσο όπως αναφέρουν φορείς και κάτοικοι της κοινότητας Παναγιά η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην κοινότητα εμφανίζει μια ανησυχητικότερη εικόνα.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews, σοβαρές ρωγμές έχουν προκληθεί σε κολώνες στήριξης τμημάτων του ναού, γεγονός καταγγέλλουν πολίτες της περιοχής που εγκυμονεί προφανώς κινδύνους για την στατικότητα του κτηρίου.

Οι κολώνες στην πρόσοψη του ναού εμφανίζουν μεγάλες επιμήκεις και βαθιές ρωγμές και σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομικής βιομηχανίας από την περιοχή, απαιτούν άμεση επέμβαση για την ενίσχυση τους, πριν προκύψουν σοβαρές συνέπειες όπως τονίζουν χαρακτηριστικά.

Κάτοικοι της Παναγιάς ανέφεραν ότι έχουν προχωρήσεις σε σχετικές αναφορές προς τα αρμόδια κρατικά τμήματα το διήμερο εκείνο των συνεχόμενων έντονων ισχυρών δονήσεων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για επιδιόρθωση της ανησυχητικής κατάστασης, τονίζουν.