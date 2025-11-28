Ένα από τα γνωστότερα ξενοδοχεία της Πάφου, το Olympic Lagoon, στην παραλιακή λεωφόρο περνά σε αμερικάνικα χέρια. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το ξενοδοχείο, αποκτήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Blackstone Inc. μέσω της Querin Limited.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού παρέλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας K.A. Olympic Lagoon Resort Limited από την Blackstone Inc. μέσω της Querin Limited και του κοινού ελέγχου της Olympic Lagoon Resorts Paphos από την Blackstone Inc. και την Kanika Group Ltd.

Η Blackstone Inc. αποτελεί παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και κάθε εταιρεία στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται και χρηματοδοτείται ανεξάρτητα και η καθεμία έχει διαφορετικούς επενδυτές.

Η Querin Limited αποτελεί ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ανήκει στη Blackstone Inc. και δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Η Kanika Group Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου της οποίας η μόνη δραστηριότητα είναι η επένδυση σε εταιρείες. Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών της είναι: διαχείριση ξενοδοχείων, ιδίων ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων τρίτων, ιδιοκτησία ξενοδοχείων, λειτουργία ξενοδοχείων (μέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης), ανάπτυξη περιουσίας, διαχείριση ακίνητων και οικοδομικά (construction).

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η εταιρεία K.A. Olympic Lagoon Resort Limited, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην Κύπρο και είναι ο πλήρης και αποκλειστικός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Olympic Lagoon Resorts Paphos.