Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι το βόρειο τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου, μεταξύ των οδών Σπύρου Κυπριανού και Ευαγόρου, θα παραμείνει προσωρινά κλειστό λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, το τμήμα θα κλείσει τις εξής ημερομηνίες:

Σαββατοκύριακα Δεκεμβρίου 2025:

6–7, 13–14, 20–21 & 27–28 Δεκεμβρίου

Ώρες: 10:00 – 22:00

Επιπλέον ημερομηνίες:

• 1 Δεκεμβρίου 2025 — 17:30–19:30

• 6 Ιανουαρίου 2026 — 19:00–00:00

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, κατά τις πιο πάνω περιόδους η κυκλοφορία θα διακόπτεται για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Κάτοικοι και δικαιούχοι πρόσβασης θα μπορούν να μετακινούνται στην περιοχή με τη συνδρομή τροχονόμων.