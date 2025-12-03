Φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, μετέβησαν και μαγείρεψαν χθες στον Κάθηκα για τους συνταξιούχους κατοίκους της κοινότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ακαδημαικού ιδρύματος.

Οι κάτοικοι της κοινότητας υποδέχθηκαν το ακαδημαικό προσωπικό και τους φοιτητές με χαρά, τραγούδησαν μαζί τους τα κάλαντα και τους αφιέρωσαν παραδοσιακά κυπριακά τσιαττιστά.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΤΕΠΑΚ, η κοινωνική προσφορά στην ορεινή Πάφο αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης των κοινοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις. Η σχολή του ιδρύματος στην Πάφο, επισημαίνεται, συνδράμει ενεργά μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και κοινωνικών δράσεων όπως η χθεσινή στον Κάθηκα.