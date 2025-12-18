Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατήλθαν από το πρωί εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, που θέτουν σε κίνδυνο, όπως καταγγέλλουν, την υγεία τους.

Βίντεο και φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews δείχνουν ποντίκια στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και λύματα, ενώ σε άθλια κατάσταση είναι οι χώροι υγιεινής. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως κινδυνεύει η υγεία, αλλά και η ασφάλειά τους, αφού δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να διορθωθούν οι δρόμοι.

Μέσω ανακοίνωσης η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ αναφέρουν ότι σήμερα στις 7:30 ξεκίνησε προειδοποιητική στάση εργασίας στο λιμάνι Λάρνακας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, από τους εργαζόμενους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας (πρώην KITION OCEAN PORT). «Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και την ΑΛΚ τίποτα δεν διορθώθηκε. Τα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας είναι ύψιστης σημασίας και δεν μπορούν να γίνονται συμβιβασμοί και υποχωρήσεις σε αυτά», αναφέρεται.

Οι εργαζόμενοι, όπως σημειώνεται, ζητούν το αυτονόητο να έχουν καθαρό πόσιμο νερό, καθαρούς χώρους υγιεινής, ασφαλείς χώρους εργασίας χωρίς λακκούβες και καλώδια που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στην εργασία τους και την υγεία τους. «Ως οι εργαζόμενοι και Συντεχνίες, απαιτούμε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον ίδιο τον Υπουργό όπως διασφαλίσει οι χώροι εργασίας μας να είναι καθαροί και ασφαλείς και να μπορούν να εργάζονται και να επιστρέφουν αρτιμελείς και υγιείς στα σπίτια τους. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εργασίας υπό το όποιο βρίσκεται ο Νόμος Περί Ασφάλειας και Υγείας να τηρείται αυστηρά ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας και τον εργοδότη».