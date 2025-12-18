Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί στη Λευκωσία και συγκεκριμένα σε Στρόβολο, Λατσιά και Πλατύ Αγλαντζιάς, λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού.

Σύμφωνα και με την ανάρτηση του Δήμαρχου Στροβόλου, Σταύρου Σταυρινίδη, λόγω θραύσης κεντρικού παροχετευτικού αγωγού νερού στην οδό Νίκου Γεωργίου στον Στρόβολο, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης για σκοπούς αποκατάστασης της βλάβης.

Η διακοπή θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του Στροβόλου, καθώς και την περιοχή Λατσιών, από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και την περιοχή Πλατύ Αγλαντζιάς, προσθέτει ο Δήμαρχος Στροβόλου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης υπολογίζεται αργά το απόγευμα.