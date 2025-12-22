Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τα παιδιά του Κοινοτικού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ξυλοτύμπου. Αντί με έλκηθρο, ο Άγιος Βασίλης έφτασε στο σχολείο με πυροσβεστικό όχημα.

Με τους φάρους αναμμένους και τις σειρήνες στο διαπασών, φρόντισε να προϊδεάσει τους μικρούς του φίλους για την άφιξή του, προκαλώντας ενθουσιασμό και χαμόγελα.

Με τον σάκο του γεμάτο δώρα, σκόρπισε χαρά σε όλα τα παιδάκια, τα οποία τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και χαρούμενες φωνές. Η ξεχωριστή αυτή επίσκεψη χάρισε μοναδικές στιγμές χαράς, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα σε μικρούς και μεγάλους.