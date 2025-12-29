Στα λευκά ντύθηκε για δεύτερη φορά κατά τον φετινό χειμώνα το Τρόοδος, μετά από ασθενή χιονόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της μετεωρολογικής πλατφόρμας kitasweather, λίγο μετά τα μεσάνυχτα καταγράφηκαν τοπικά φαινόμενα βροχής και χιονιού, τα οποία συνδέονται με τη διέλευση ψυχρού μετώπου από την περιοχή.

Όπως αναφέρεται, από τη χιονόπτωση αναμένεται να προκύψει ένα πιο αξιόλογο «πασπάλισμα» χιονιού στην περιοχή του Τροόδους, με το ύψος του χιονιού να εκτιμάται σε μερικά εκατοστά.

Δείτε εικόνα από την κάμερα που είναι τοποθετημένη στο Τρόοδος, στο χιονοδρομικό κέντρο Cyprus Ski Center στην πίστα North Face σε υψόμετρο 1820.