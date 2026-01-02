Η μνήμη της ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ εκ Νέας Μάκρης θα εορτασθεί στο ομώνυμο ξωκλήσι στην Τάλα της Πάφου, με τριήμερες εκδηλώσεις που αρχίζουν σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή, το πρόγραμμα των εορτασμών θα αρχίσει σήμερα στις 4:30 μ.μ. με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστατούντος του Επισκόπου Χύτρων, Λεοντίου.

Αύριο, Σάββατο, στις 6:00 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα στις 4:30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Εφραίμ.

Την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 4:30 μ.μ. θα τελεστεί ξανά Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Εφραίμ.

Θα εκτίθενται για προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Εφραίμ εκ Νέας Μάκρης, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Λουκά του Ιατρού, Νικηφόρου του Λεπρού, Αντωνίου, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Ο ναός θα είναι ανοικτός για προσκύνημα ως ακολούθως:

– 2 Ιανουαρίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

– 3 Ιανουαρίου από τις 6:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

– 4 Ιανουαρίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.