Μια παράξενη ιστορία απόπειρας εμπρησμού διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο. Ένας αλλοδαπός κάτοικος Τάλας επιχείρησε απόψε να θέσει φωτιά στο ίδιο του το όχημα, επειδή διαφωνούσε με μηχανικό για το ποσό επιδιόρθωσης του.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις της Αστυνομίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος πήρε προ ημερών το αυτοκίνητο σε επαγγελματία για μηχανικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Διαφώνησε ωστόσο μαζί του για το ποσό της επιδιόρθωσης, αρνούμενος να το καταβάλει.

Απόψε και ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε σημείο της κοινότητας, περίοικοι αντιλήφθησαν ένα πρόσωπο να επιχειρεί να βάλει φωτιά σε αυτό. Η παρέμβαση τους απέτρεψε την τέλεση της πράξης και ο επίδοξος εμπρηστής εγκατέλειψε την σκηνή. Ενημερώθηκε η Αστυνομία, μέλη της οποίας έφθασαν στη σκηνή την οποία απέκλεισαν και άρχισαν τις εξετάσεις.

Από τις περιγραφές και τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων προέκυψε ότι φερόμενος εμπρηστής ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος, θέλοντας προφανώς να «εκδικηθεί» για την άρνηση του μηχανικού να του παραδώσει το όχημα χωρίς να πληρωθεί για την δουλειά που έκανε.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εναντίον του ιδιοκτήτη του οχήματος εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για διερεύνηση της υπόθεσης.

