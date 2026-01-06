Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα βροχών, ανέμων, κρύου και γενικά χειμερινών συνθηκών, η Πάφος πέρασε το σημερινό πρωινό με μια διαφορετική ψυχολογία και διάθεση. Η μεγάλη εορτή των Φώτων, ο επίσημος εορτασμός της οποίας ήταν για φέτος προκαθορισμένος στην πόλη της Αφροδίτης, καθώς και οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν από το πρωί, συνέτειναν στο να ξεχυθεί ένα ανθρώπινο ποτάμι προς την παραλιακή περιοχή Κάτω Πάφου για να παραστεί στον θρησκευτικό εορτασμό, αλλά και για χαρεί ξανά την φυσική καλλονή του τοπίου κάτω από ένα ζεστό ήλιο.

Εκατοντάδες πιστοί και ξένοι επισκέπτες που βρίσκονται ακόμη στην Πάφο, κατέκλυσαν κάθε γωνιά στο γραφικό λιμανάκι της πόλης απολαμβάνοντας το θέαμα των πολλών τολμηρών που βούτηξαν στα παγωμένα νερά για τον σταυρό, αλλά και παρακολουθώντας με κατάνυξη το θρησκευτικό σκέλος του Αγιασμού των Υδάτων προισταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Εμφανώς χαρούμενος ο Πρόεδρος για την έλευση του στον τόπο καταγωγής του, δεν χάλασε το χατίρι, στο περιθώριο του εορτασμού, σε κανένα για μια φωτογραφία ή μια σύντομη κουβέντα.

Τόσο στο λιμανάκι Κάτω Πάφου για την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων, όσο και ενωρίτερα στο ναό Αγίων Αναργύρων για την Θεία Λειτουργία, επίσημοι και κοινό έδωσαν για πρώτη φορά εδώ και καιρό μαζικό παρών, δημιουργώντας μια εικόνα γιορτής με την οποία κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περίοδος των γιορτών στην Πάφο.