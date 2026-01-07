Ο Cyprus Grand Road Prix Races πραγματοποιείται για 4η χρονιά στην πόλη της Λάρνακας, την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 και πληροφορείστε ότι οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:
Σάββατο 10/01/2026 από τις 9:00 μ.μ μέχρι την Κυριακή 11/01/2026 και ώρα 2:00 μ.μ.
- Η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III
Κυριακή 11/01/2026 από τις 7:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ.
- Η οδός Πιαλέ Πασιά και η Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου
- Η μια κατεύθυνση της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με τη βοήθεια της Αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα).