Ο Cyprus Grand Road Prix Races πραγματοποιείται για 4η χρονιά στην πόλη της Λάρνακας, την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 και πληροφορείστε ότι οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:

Σάββατο 10/01/2026 από τις 9:00 μ.μ μέχρι την Κυριακή 11/01/2026 και ώρα 2:00 μ.μ.

Η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III

Κυριακή 11/01/2026 από τις 7:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ.