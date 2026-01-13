Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει ενισχύσει τη θαλάσσια παρουσία της στην περιοχή Lady’s Mile και στην παραλία Επισκοπής, μετά την αγορά δύο νέων τζετ σκι. Η νέα αυτή δυνατότητα προστέθηκε λόγω της αυξημένης παρουσίας ταχυπλόων, σκαφών αναψυχής και χειριστών τζετ σκι κατά τους θερινούς μήνες.

Ο λοχίας Ανδρέας Φιτίδης, ο οποίος ηγήθηκε της Ναυτικής Μονάδας στο Lady’s Mile αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε ότι οι νέες προσθήκες θα κάνουν ουσιαστική διαφορά στις περιπολίες κατά μήκος της ακτής στο εξής. Εξήγησε: «Όχι μόνο θα διασφαλίζουν ενισχυμένες και ιδιαίτερα εμφανείς περιπολίες, αλλά θα επιτρέπουν και γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά. Μετά την πρόσφατη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, είναι σημαντικό η Αστυνομία των Βάσεων να ενισχύσει την παρουσία της, ώστε να παρέχει αποτελεσματικές περιπολίες πρόληψης του εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση αρκετών αναφορών και στη διερεύνηση διαφόρων υποθέσεων που αφορούσαν παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Σκαφών, επομένως είναι σημαντικό να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές».

Τα τζετ σκι θα χειρίζονται εκπαιδευμένοι αστυνομικοί της Ναυτικής Μονάδας και παρότι δεν θα χρησιμοποιούνται για καταδιώξεις, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και σε άλλες αποστολές εφόσον χρειαστεί.

Ο λοχίας Φιτίδης συνέχισε: «Δεν θα χρησιμοποιούνται ως κύριο μέσο Έρευνας και Διάσωσης· ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας προκύψει τέτοιο περιστατικό, ο αστυνομικός που χειρίζεται το τζετ σκι θα προβαίνει σε εκτίμηση κινδύνου της κατάστασης και ενδέχεται να ανταποκριθεί στο περιστατικό, εφόσον κριθεί ασφαλές. Επιπλέον, λόγω της κατασκευής και της ευελιξίας του τζετ σκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά όπου οι περιοχές είναι επικίνδυνες για τα αστυνομικά σκάφη, όπως σε ρηχά νερά και σε στενούς χώρους».