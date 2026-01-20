Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χάνα Βιρκούνεν, συμμετείχε στον φετινό Μαραθώνιο της Λευκωσίας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή με αυξημένη συμμετοχή.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 8.000 δρομείς, αριθμός που κατατάσσει τη διοργάνωση στις μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις δρόμου στο νησί.

Ανάμεσά τους, σχεδόν απαρατήρητη, ήταν και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Φινλανδία, Χάνα Βιρκούνεν, η οποία βρέθηκε στο νησί για την επίσημη επίσκεψη του Κολεγίου των Επιτρόπων, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο.

Την κα Βιρκούνεν, που έτρεξε ολόκληρη τη μαραθώνια διαδρομή των 42 χλμ., τερματίζοντας μετά από 4 ώρες, 16 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, εντόπισε ο δημοσιογράφος του euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.

«Το απόλαυσα πάρα πολύ. Ήταν νωρίς το πρωί και φυσικά, ο καιρός είναι πολύ καλός για μένα που κατάγομαι από την Φινλανδία, δεν ήταν πολύ ζεστά», δήλωσε στο euronews η κα Βιρκούνεν αμέσως μετά τον τερματισμό της.

Συμμετοχή σε 15 μαραθωνίους, μεταξύ αυτών και της Αθήνας

Δεν ήταν ο πρώτος μαραθώνιος για την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο που είναι αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία.

Ήδη έχει τρέξει σε μαραθώνιους δέκα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας το 2017.

«Νομίζω ότι έχω τρέξει σε περίπου 15 μαραθώνιους, ίσως, αλλά φυσικά είναι η πρώτη μου φορά εδώ στην Κύπρο», υπογράμμισε και εξήγησε: «Άρχισα να τρέχω όταν ήμουν 40 ετών, δηλαδή πριν από 13 χρόνια, και μου άρεσε πολύ. Οπότε κανονικά, τις Κυριακές πάντα τρέχω μεγάλες αποστάσεις γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χαλαρωτικό να είσαι λίγο έξω. Και μου αρέσει επίσης πολύ να συμμετέχω σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτός ο μαραθώνιος».

«Η Κύπρος ξέρει τι σημαίνει ασφάλεια»

Κατά την παραμονή της στη Λευκωσία η κα Βιρκούνεν, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί μαζί με τους συναδέλφους της την Πράσινη Γραμμή.

«Ήταν πολύ σημαντική, νομίζω, η εμπειρία για εμάς τους Επιτρόπους, να έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Πράσινη Γραμμή και να ακούσουμε συγκεκριμένα τι σημαίνει το γεγονός ότι αυτή η πόλη είναι διαιρεμένη και ότι η κατοχή συνεχίζεται», υπογράμμισε.

«Φυσικά είναι πολύ σοβαρό θέμα και τώρα που έχουμε αυτές τις γεωπολιτικές εντάσεις και δυσκολίες νομίζω ότι η Κύπρος ως προεδρεύουσα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ασφάλεια», κατέληξε στις δηλώσεις της η κα. Βιρκούνεν.

Αυτή την εβδομάδα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν θα βρίσκεται στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

euronews