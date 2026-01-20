Ξανάρχεται στην επικαιρότητα η πρωτοφανής κομπίνα για την κλοπή και πώληση γεωργικών προιόντων που φαίνεται να έχουν στήσει κάποιοι σε κοινότητες της Λαόνας στην επαρχία Πάφου, μετά από νέες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αστυνομία. Την κομπίνα έφερε στο φως από τον περασμένο Απρίλιο ο «Φ» και μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής της δράσης των ενεχόμενων στην κομπίνα, φαίνεται ότι ξανάρχισαν την ίδια πρακτική.

Σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν σε αρχές και παράγοντες της Πάφου, γυναίκες εργαζόμενες σε καλλιέργειες και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, εισέρχονται μέσα σε χωράφια, σε κάποιες περιπτώσεις οδηγώντας τετράτροχες μοτοσυκλέτες, κλέβουν τα γεωργικά προιόντα και αμέσως μετά τα διαθέτουν προς πώληση σε άτομα τα οποία είναι προφανώς μέσα στο κόλπο και αναμένουν σε κοντινή απόσταση.

Τα όσα απίστευτα φαίνεται να διαδραματίζονται σε κοινότητες της περιοχής, ήρθαν στο φως όταν γυναίκα που διαθέτει καλλιέργειες εντόπισε μέσα στο χωράφι της μια γυναίκα η οποία έφθασε στο σημείο οδηγώντας τετράτροχη μηχανή. Σύμφωνα με τα όσα κατάγγειλε η παραπονούμενη, όταν η άγνωστη της γυναίκα την αντιλήφθηκε, άρχισε να τραβά φωτογραφίες με το κινητό και όταν η ιδιοκτήτρια την ρώτησε τι κάνει στην περιουσία της, η αλλοδαπή γυναίκα της ανέφερε ότι σταμάτησε για μερικές φωτογραφίες της γύρω περιοχής.

Στο μεταξύ όμως η ιδιοκτήτρια είχε προλάβει να αντιληφθεί ότι μεγάλος αριθμός από τα προιόντα που καλλιεργεί είχαν ήδη αποκοπεί και τοποθετηθεί σε σακούλες δίπλα από την τετράτροχη. Όταν δε, απομακρύνθηκε για να ειδοποιήσει οικείους της, εμφανίσθηκε στο μέρος ένα εμπορικό όχημα με άγνωστο της άντρα τον οποίο προσέγγισε με τα γεωργικά προιόντα η αλλοδαπή γυναίκα. Ο άντρας θεάθηκε να της δίνει ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, με την γυναίκα να αντιδρά θυμωμένα και τον «αγοραστή» να αυξάνει τότε το ποσό σε 40 ευρώ, να παραλαμβάνει τα προιόντα και να αναχωρεί από τη σκηνή.

Η ιδιοκτήτρια πρόλαβε να φωτογραφήσει την τετράτροχη στο χωράφι της πριν αναχωρήσει η άγνωστη γυναίκα και να προχωρήσει σε καταγγελία. Όπως φαίνεται το θέμα δεν είναι μεμονωμένο, αφού και άλλοι ιδιοκτήτες φυτειών έχουν επίσης καταγγείλει περιστατικά αντίστοιχων κλοπών και άμεσης πώλησης των προιόντων, με τρόπο που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για οργανωμένη κατάσταση.

Οι καταγγελίες έγιναν και σε παράγοντες της Πάφου. Ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, επιβεβαίωσε τις καταγγελίες αυτές, κάνοντας λόγο για οργανωμένη σπείρα.

Κάτοικοι και καλλιεργητές στη Δρούσια και άλλες περιοχές, τόνισε, καταγγέλλουν ότι γυναίκες με τετράτροχες εισβάλλουν κυριολεκτικά σε καλλιέργειες, αποκόπτουν τους καρπούς και αμέσως μετά εμφανίζονται άτομα με οχήματα που πληρώνουν, παίρνουν τα προιόντα και εξαφανίζονται.