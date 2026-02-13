Οι αρμόδιοι φορείς της Δημοκρατίας συνεχίζουν και εντατικοποιούν το 2026 τις επαφές και διαβουλεύσεις με το σπουδαίο αμερικανικό ίδρυμα πολιτισμού, Getty Institute, για την ολοκλήρωση της συνεργασίας που στοχεύει στην ετοιμασία και τοποθέτηση του ειδικού στεγάστρου για τα ψηφιδωτά της Κάτω Πάφου.

Η συνεργασία των δύο μερών συνεχίζεται απρόσκοπτα, παρά τις φωνές που είχαν ακουστεί για προβλήματα κατά την συζήτηση στη Βουλή του προυπολογισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες. Το μέγεθος και η εξειδίκευση του συγκεκριμένου έργου ωστόσο, διευκρίνισαν, καθιστά χρονοβόρα την ολοκλήρωση του, γεγονός που ενδέχεται να παρερμηνεύθηκε από κάποιους.

Αντιθέτως, το κυπριακό κράτος έχει ήδη καταβάλει, τονίζουν, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό διαρκούσης της συνεργασίας αυτής για την εκπόνηση των εξειδικευμένων μελετών και ο παγκοσμίου κύρους αμερικανικός πολιτιστικός οργανισμός εργάζεται με κάθε σοβαρότητα και λεπτομέρεια για την προώθηση προς υλοποίηση του μεγάλου έργου. Η δημιουργία και τοποθέτηση του ειδικού στεγάστρου ενέχει κρίσιμο χαρακτήρα για την προστασία των θησαυρών της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κάτω Πάφου, για αυτό και η όλη πορεία απαιτεί πολύ εξειδικευμένους χειρισμούς και κατασκευές, όπως διευκρινίζουν ειδικοί.

Για το έργο προηγήθηκε και διεθνής διαγωνισμός, με τη στήριξη του Getty Conservation Institute, και εκπονήθηκε σχετική μελέτη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η «Α’ φάση» του έργου.