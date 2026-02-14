Υπερχείλισε και το φράγμα Κλήρου, εκτός από το φράγμα του Πωμού, ανέφερε ο κοινοτάρχης Κλήρου, Νίκος Αλεξανδράκης.

Όπως ανέφερε, το φράγμα υπερχείλισε τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς τις τελευταίες μέρες η ροή νερού προς αυτό πολλαπλασιάστηκε.

“Το περιμέναμε να υπερχειλίσει την προηγούμενη βδομάδα, αλλά η ροή νερού ήταν μειωμένη. Τις τελευταίες μέρες το νερό πενταπλασιάστηκε”, είπε, κάνοντας λόγο για “τρομερή ποσότητα νερού” τις τελευταίες ώρες.

Το φράγμα Κλήρου, που χτίστηκε το 2007 στην κοίτη του ποταμού Σερράχη, είναι χωρητικότητας σχεδόν δύο εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξανδράκης, το φράγμα είχε υπερχειλίσει και τον Φεβρουάριο του 2024, τον Ιανουάριο του 2022 και το 2019.

Από το φράγμα υδρεύονται οι κοινότητες Κλήρου, Μαλούντα, Αρεδιού, Άγιος Ιωάννης, το στρατόπεδο Τάσου Μάρκου και το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ.

ΚΥΠΕ