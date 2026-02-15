Σε ρυθμούς καρναβαλιού χορεύει από σήμερα η Κύπρος, με καρναβαλίστικες παρελάσεις να διεξάγονται σε Αγλαντζιά, Λεμεσό και Λάρνακα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις τροχαίες διευθετήσεις:

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026

Η Παιδική Καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου Λεμεσού ξεκινά στις 11.30 π.μ.

Εκκίνηση: Παραλιακός Δρόμος, φώτα τροχαίας Δημοσίου Κήπου, με κατεύθυνση προς το παλιό Λιμάνι.

Κατάληξη: Χώρος στάθμευσης του Μόλου που βρίσκεται κάτω από την καφετέρια “Red” (δεύτερος χώρος στάθμευσης).

Της παρέλασης θα προπορεύεται η παιδική ομάδα κρουστών Βatukinio.

Ακολουθεί η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού με το εντυπωσιακό της άρμα και τους ξυλοπόδαρους.

Συμμετέχουν οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Στα πλαίσια των σημερινών εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, κλείνουν προσωρινά για την τροχαία κίνηση:

– Το τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την ελεγχόμενη συμβολή με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (Εναέριος) μέχρι τη συμβολή με την οδό Ανεξαρτησίας, μεταξύ των ωρών 08:00 και 19:00.

– Το τμήμα της οδού Σπύρου Αραούζου, από την ελεγχόμενη συμβολή με την Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Νικολαΐδη, μεταξύ των ωρών 10:30 και 19:00.

JOEY Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2026

Φέτος το Καρναβάλι Αγλαντζιάς συμπληρώνει 16 χρόνια ζωής, συνεχίζοντας να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Λευκωσίας.

Η μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση θα διεξαχθεί σήμερα στις 11:30 π.μ.

Αφετηρία: Συμβολή Λεωφ. Κερύνειας & Γλαύκου Κληρίδη

Τερματισμός: Οδός Καραβά

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, αναμένονται πάνω από 8.000 καρναβαλιστές – και φυσικά… μαζί και οι τετράποδοι φίλοι μας!

Ξεκινάει δυναμικά με την πρώτη ομάδα… τους Σούπερ Ήρωες του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας που θα ανοίξουν την παρέλαση και θα μας κλέψουν την καρδιά!

Βασιλιάς Καρνάβαλος θα είναι ο ένας και μοναδικός Μιχάλης Σοφοκλέους που θα κάνει θεαματική είσοδο πάνω στο πρώτο τραμ της Λευκωσίας.

Αναλυτικά η σειρά των αρμάτων εδώ:

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, η Λεωφόρος Κερύνειας, από τη συμβολή την με την Γλαύκου μέχρι με την συμβολή της με την οδό Καραβά (Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς), καθώς και οι πάροδοί της που εφάπτονται στη Λεωφόρο Κερύνειας, θα είναι κλειστές για όλα τα οχήματα από τις 08:00 έως τις 18:00, λόγω της καρναβαλίστικης παρέλασης.

Το σημείο εκκίνησης της παρέλασης θα είναι στη συμβολή της Λεωφόρου Κερύνειας με Γλαύκου Κληρίδη και ο τερματισμός στη συμβολή της οδού Καραβά με τη Λεωφόρο Κερύνειας.

Για τη διακίνηση των πολιτών στη βόρεια πλευρά της Λεωφόρου Κερύνειας και στις παρόδους βόρεια της Λεωφόρου (στο τμήμα που θα παραμείνει κλειστό), θα χρησιμοποιείται η παράκαμψη από τη Λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη προς την οδό Κενταύρου και αντίστοιχα από την οδό Νίκου Κωσταντίνου προς την οδό Τροοδιτίσσης.

Όσον αφορά τη διακίνηση στη νότια πλευρά της Λεωφόρου Κερύνειας, θα χρησιμοποιείται η διαδρομή Λεωφόρος ΡΙΚ – οδός Θεσσαλονίκης – οδός Εγνατίας – οδός Καραβά και αντίστροφα, ανάλογα με την πορεία του οχήματος, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις παρόδους της Λεωφόρου Κερύνειας, οι οποίες θα λειτουργούν ως αδιέξοδα λόγω της παρέλασης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων του Δήμου και της Αστυνομίας.

Χάρτης με τους προτεινομένους χώρους στάθμευσης και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Καρναβάλια 2026 στη Λάρνακα

Ο Δήμος Λάρνακας διοργανώνει σήμερα Κυριακή την Καρναβαλίστικη Παρέλαση 2026, η οποία ξεκινά στις 11:00 π.μ. κατά μήκος του Παραλιακού Μετώπου στη Λεωφόρο Αθηνών.

Περισσότερα από 20 οργανωμένα σύνολα και πλήθος κόσμου θα γεμίσουν τη Λεωφόρο Αθηνών με χρώμα, μουσική και καρναβαλικό κέφι!

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι λόγω της Καρναβαλιστής Παρέλασης αρμάτων και ομάδων, θα ισχύσουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν το κλείσιμο δρόμων ως ακολούθως: