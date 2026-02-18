Σε μια συγκινητική εκδήλωση χθες βράδυ στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου CDA στην Πάφο, ανακοινώθηκε επίσημα η ίδρυση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΑΝΑΖΩ». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μετουσιώνει την προσωπική δοκιμασία υγείας και τον πόνο σε μια συλλογική προσπάθεια στήριξης του συνανθρώπου.

Σύμφωνα με τους πρωτεργάτες της νέας κίνησης, το όνομα «ΑΝΑΖΩ» δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά συμβολίζει τη δύναμη της επανεκκίνησης και την ικανότητα του ανθρώπου να ορθώνει ανάστημα μετά από κάθε κρίση, διεκδικώντας τη ζωή με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

Η ιδρύτρια και Πρόεδρος του Σωματείου Αναστασία Παναγιώτου μοιράστηκε τη δική της συγκλονιστική εμπειρία με ένα απειλητικό για τη ζωή της ανεύρυσμα εγκεφάλου. Η «δεύτερη ευκαιρία» που της χαρίστηκε, έγινε το θεμέλιο της ίδρυσης του «ΑΝΑΖΩ», όπως τόνισε.

Το Σωματείο «ΑΝΑΖΩ» όπως αναφέρθηκε κατά την ιδρυτική συνάντηση θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό, προσφέροντας έμπρακτη ανθρωπιστική βοήθεια σε τρόφιμα, ρουχισμό και βασικά είδη σε ευάλωτες ομάδες. Θα παρέχει επίσης υποστήριξη υγείας, ψυχολογική ενίσχυση και συμβουλευτική στήριξη για την οικοδόμηση ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ θα δημιουργήσει και ένα δίκτυο αλληλεγγύης που θα λειτουργεί ως θεραπευτικός παράγοντας για όσους δοκιμάζονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος: Αναστασία Παναγιώτου

Αντιπρόεδρος: Μάριος Γεωργίου

Γραμματέας: Γιώργος Γιαλλούρης

Βοηθός Γραμματέας: Γεωργία Θεμιστοκλέους

Ταμίας: Δημήτρης Χαραλάμπους

Βοηθός: Ταμίας Μύρια Γεωργίου

Μέλη: Καλλιόπη Παναγιώτου, Παρασκευή Χαραλάμπους, Έλενα Κανάρη, Παύλος Μαρίνος, Ανδρέας Σιήκκης.