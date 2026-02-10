Με προμετωπίδα την αξία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιείται η επίσημη παρουσίαση της ίδρυσης του Σωματείου «ΑΝΑΖΩ». Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο Κολέγιο CDA Πάφου.

Το ΑΝΑΖΩ αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει να σταθεί δίπλα σε ασθενείς και στις οικογένειές τους, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στις δύσκολες στιγμές των προβλημάτων υγείας. Με οδηγό την κοινωνική αλληλεγγύη και τον φιλανθρωπικό σκοπό, το σωματείο στοχεύει στην προαγωγή της καλής υγείας μέσα από ένα πολυδιάστατο πλέγμα δράσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα αναπτυχθούν οι βασικοί πυλώνες λειτουργίας μας, οι οποίοι εστιάζουν στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων, καθώς και στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την έμπρακτη υποστήριξη των κέντρων υγείας.

Ανακοίνωση του νέου σωματείου τονίζει ότι η παρουσία των πολιτών θα ενισχύσει την προσπάθειά διάδοσης του μηνύματος της ελπίδας και της συλλογικής φροντίδας. Η δύναμη της ενημέρωσης είναι το πρώτο βήμα για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν ασθενή μόνο του, αναφέρεται.