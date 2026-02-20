Νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας ερευνούν τις τελευταίες μέρες τα Υπουργεία Μεταφορών και Παιδείας. Αυτή τη φορά, μαθητές που επέβαιναν λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Πόλη Χρυσοχούς προς την Τεχνική Σχολή Πάφου φέρονται να πέταξαν μπουκάλι με νερό στον οδηγό, ενώ το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση, με ευνόητο τον σοβαρό κίνδυνο δυστυχήματος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν, έγινε προ ημερών κατά την μεταφορά μαθητών από την Πόλη Χρυσοχούς και κοινότητες της περιοχής προς την Τεχνική Σχολή Πάφου όπου φοιτούν. Ενώ το λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου βρισκόταν στο ύψος της Τσάδας, οκτώ όπως εικάζεται μαθητές που φωνασκούσαν και προέβαιναν σε φασαρία εντός του οχήματος, πέταξαν μπουκάλι με νερό εναντίον του οδηγού.

Αν και η ενέργεια αυτή κατέλαβε εξ απροόπτου τον οδηγό, αυτός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα χωρίς σοβαρότερες συνέπειες για την ασφάλεια των επιβατών και του ιδίου και στη συνέχεια να ενημερώσει τους προιστάμενους του.

Έγιναν σχετικές καταγγελίες προς την Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείου Παιδείας, ενώ ο ΟΣΥΠΑ αποφάσισε τον τερματισμό του συγκεκριμένου δρομολογίου μέχρι να εντοπιστούν οι δράστες και να επιβληθούν κυρώσεις.

Σήμερα ωστόσο και μετά από επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και τους οργανωμένους γονείς, αποφασίστηκε η επανέναρξη του δρομολογίου από την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αυστηρή προειδοποίηση ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στους παρανομούντες.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί για το συμβάν και την ταυτότητα των δραστών μαθητών, τόσο η Τεχνική Σχολή Πάφου όσο και οι γονείς των μαθητών που κρίθηκε ότι εμπλέκονται στο συμβάν.