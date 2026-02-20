Ο Δήμος Στροβόλου παρέλαβε την Παρασκευή, νέο όχημα τύπου βαν, για χρήση από την Υπηρεσία Άμεσης Παρέμβασής του και όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η προσθήκη αυτή στον στόλο του Δήμου έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιών της Υπηρεσίας, σε κάθε σημείο του Στροβόλου.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος προσθέτει ότι το νέο πρωτοποριακό όχημα, κατασκευάστηκε με προδιαγραφές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εργασιών της Υπηρεσίας Άμεσης Παρέμβασης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων και περισυλλογή νεκρών ζώων, την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδόστρωμα, τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση παρασίτων (ψύλλοι, τσιμπούρια, σφήκες κ.ά.), καθώς και την άμεση δράση σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Συμπληρώνει ότι το όχημα περιλαμβάνει ράμπα, μικρά κλουβιά, νιπτήρα για χρήση από το πλήρωμά του, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά.

ΚΥΠΕ