Σε περιτοίχισμα πολυκατοικίας προσέκρουσε το μεσημέρι της Τρίτης οδηγός μικρού λεωφορείου του Δήμου Στροβόλου που κινούνταν στην οδό Περικλέους και μετέφερε ηλικιωμένους επισκέπτες του Πολυδύναμου Κέντρου Στροβόλου στις οικίες τους.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, ανέφερε στο Philenews ότι από την ενημέρωση που είχε, δεν προκλήθηκε κανένας σοβαρός τραυματισμός, ενώ οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με άλλο όχημα στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το λεωφορείο του Δήμου έχει απομακρυνθεί από το σημείο, ούτως ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η διακίνηση των οχημάτων στον κεντρικό δρόμο της οδού Περικλέους, ενώ διερευνώνται τα αίτια από τις αρμόδιες Αρχές.