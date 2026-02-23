Η καλή διάθεση υπάρχει εν αφθονία στην Πάφο σήμερα. Αυτό που απομένει είναι να υπάρξουν και οι καλές καιρικές συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα γεμίσουν και φέτος από το πρωί παραλίες, αγροί και ανοιχτοί χώροι, από χιλιάδες πάφιους και ξένους επισκέπτες για να «τσακκίσουν την μούττη» της, αποχαιρετώντας την περίοδο των Καρναβαλιών, εν αναμονή πλέον της περιόδου του Πάσχα.

Στον Φάρο της Κάτω Πάφου, στην παραλία της Γεροσκήπου και σε περιοχές όλων των άλλων Δήμων και κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου, συνήθως γίνεται το αδιαχώρητο από ανθρώπους που τιμούν τα έθιμα και τα…εδέσματα της ημέρας. Αρκεί, ο ουρανός της Πάφου να καταληφθεί από χαρταετούς και όχι από μαύρα σύννεφα και βροχές, καθότι οι προγνώσεις είναι επίφοβες για τη σημερινή μέρα. Για την ώρα πάντως, η Πάφος ξύπνησε με λιακάδα και ελαφρά συννεφιά στον ουρανό.

Και όσοι δεν θελήσουν να το ρισκάρουν ωστόσο, μπορούν να απολαύσουν την αργία σε ένα από τα καφέ της παραλιακής περιοχής Κάτω Πάφου, τα οποία επίσης θα γνωρίσουν σήμερα μεγάλες πιένες.