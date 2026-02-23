Μετά τη σύλληψη 17χρονου, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σήμερα (23/2) σε άλλες δύο συλλήψεις σε σχέση με την κλοπή όπλων και χρηματοκιβωτίου με €70.000, που βρέθηκαν θαμμένα σε φάρμα στην Αραδίππου. Πρόκειται για 17χρονο και 18χρονο και οι δύο Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε 46χρονος στην Αστυνομία στις 2.30 χθες τα ξημερώματα, διαπράχθηκε διάρρηξη της κατοικίας του, απ’ όπου και κλάπηκε ένας μεταλλικός οπλοβαστός, διαστάσεων 160Χ40 εκατοστόμετρων, γκρίζου χρώματος, βάρους περίπου 50 κιλών, εντός του οποίου υπήρχαν δύο δίκαννα κυνηγετικά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 46χρονου, εντός του οπλοβαστού υπήρχε χρηματικό ποσό, καθώς και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, διαστάσεων 50Χ25 εκατοστόμετρων, άσπρου χρώματος, το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.