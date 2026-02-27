Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας συζητήσαμε τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2026. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί κονδύλι για την πρόσληψη νέου Εκτελεστικού Διευθυντή στα νοσηλευτήρια της Επαρχίας Πάφου.

Αυτό τονίζει με σημερινή του παρέμβαση ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική εξέλιξη, η οποία θα ενισχύσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των νοσηλευτηρίων της επαρχίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πάφο, αναφέρει. Παράλληλα, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διοικητικής αυτονόμησης του Νοσηλευτηρίου Πάφου, μια διεκδίκηση ετών που πλέον αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τις προσπάθειες για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της Πάφου, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.