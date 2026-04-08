Ουσιαστικά συμφωνημένη και προ των πυλών είναι πλέον η αυτονόμηση του Νοσοκομείου Πάφου από την Λεμεσό, την οποία ζητούν έντονα εδώ και χρόνια οι φορείς της επαρχίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε από τα πλέον αρμόδια χείλη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιβεβαιώνει κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων των νέων μονάδων του Νοσοκομείου Πάφου την Δευτέρα, την υλοποίηση της αυτονόμησης, μέσω του άμεσου διορισμού Εκτελεστικού Διευθυντή για το Νοσοκομείο Πάφου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά και την διαβεβαίωση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΚΥπΥ για την περίληψη στον προϋπολογισμό του Οργανισμού θέσεων που αφορούν τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία Πάφου, αλλά και τριών θέσεων για επιχειρησιακούς διευθυντές, ώστε να υπάρχει διεύθυνση και στην επαρχία Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί υπό την περιφέρεια της Λάρνακας.

Μέχρι σήμερα οι δομές του ΟΚΥπΥ στην επαρχία Πάφου λειτουργούν υπό τον εκτελεστικό διευθυντή που εδρεύει στη Λεμεσό. Η υλοποίηση της αυτονόμησης, όπως επισήμως πλέον ανακοίνωσε στους φορείς της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σκόρπισε απόλυτη ικανοποίηση. Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος έθεσε κατ΄επανάληψη το θέμα, έκανε λόγο για μια ουσιαστική εξέλιξη, η οποία θα ενισχύσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των νοσηλευτηρίων της επαρχίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πάφο, αναφέρει. Η διοικητική αυτονόμηση του Νοσηλευτηρίου Πάφου, μια διεκδίκηση ετών, παίρνει σάρκα και οστά πλέον, τόνισε.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τις προσπάθειες για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της Πάφου, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.