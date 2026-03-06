Μετά την εικόνα του αισθήματος κινδύνου και απειλής που βίωσε η Πάφος και που οδήγησε μέχρι και σε προσωρινή εκκένωση του αεροδρομίου και γειτονικών του κοινοτήτων τις προηγούμενες μέρες, η αύξηση των μέτρων ασφάλειας ζωτικών υποδομών της επαρχίας εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής σε ζωτικές υπηρεσίες, δημόσια κτήρια και ανοιχτούς χώρους ανά την επαρχία.

Στο αεροδρόμιο Πάφου, την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και σε χώρους της Εθνικής Φρουράς εξακολουθεί ιδιαίτερα αυξημένη η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, τόσο από πλευράς αριθμού όσο και διενεργούμενων ελέγχων. Ειδικότερα στην αεροπορική βάση της Πάφου, όπου βρίσκονται και ελληνικά μαχητικά, είναι εμφανείς στους διερχόμενους προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, οι αναπτύξεις των συστημάτων εναέριας άμυνας και παρατήρησης, μετά τις απειλές από τα drones που έφθασαν στην Κύπρο.

Αντίστοιχη αύξηση των μέτρων ασφαλείας καταγράφεται γενικότερα και σε όλους τους δημόσιους χώρους στην πόλη της Πάφου και τις περιοχές της ανατολικής Πάφου λόγω της εγγύτητας τους με την αεροπορική βάση και το αεροδρόμιο, με αστυνομικά περίπολα να έχουν συνεχή παρουσία.

Η όλη ατμόσφαιρα στην Πάφο είναι πάντως πολύ πιο ήρεμη από το τι επικρατούσε την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, με τις υπηρεσίες να εργάζονται κανονικά και την κίνηση στην πόλη και επαρχία να διεξάγεται πλέον σε φυσιολογικούς ρυθμούς.