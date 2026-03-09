Μπορεί να έχει σχέση με την πολυομβρία του φετινού χειμώνα που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακραία και προκάλεσε ζημιές και προβλήματα ή μπορεί να έχει να κάνει με την μη ολοκλήρωση των προγραμμάτων ακτοπροστασίας μέσω κυματοθραυστών. Γεγονός όμως είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά εδώ και μερικά χρόνια, επανέρχεται με τόσο εμφανή τρόπο και μέγεθος το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παράλιες περιοχές της Πάφου: Πρόκειται για την διάβρωση των ακτών, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες η Γεροσκήπου, η Πέγεια και η Πόλη Χρυσοχούς.

Μετά την περίπτωση Πέγειας, που εμφάνισε σχετικό πρόβλημα αυτό τον χειμώνα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε η επανεμφάνιση του προβλήματος και στην Πόλη Χρυσοχούς. Και ένα πρόβλημα μάλιστα, καθόλου μικρών διαστάσεων, αφού σύμφωνα με τις μελέτες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, η διάβρωση που παρατηρείται στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Πόλης, αλλά και των κοινοτήτων του κόλπου Χρυσοχούς, σε κάποιες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει διαχρονικά και τα 70 μέτρα.

Τις προηγούμενες ημέρες οι αρμόδιοι έσπευσαν εκ νέου στην ακτογραμμή της Χρυσοχούς, προς την έξοδο της Αργάκας, για να δουν το πρόβλημα και να προωθήσουν ενέργειες, αφού οι έντονες κακοκαιρίες των προηγούμενων δύο μηνών προκάλεσαν επιδείνωση της κατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των έντονων φαινομένων στην περιοχή της Πόλης, η δημοτική αρχή άρχισε να υλοποιεί προ 10ετίας σχετική μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου η οποία προνοούσε τη θωράκιση τμήματος της παραλίας και την κατασκευή δεκατεσσάρων ίσαλων κυματοθραυστών μπροστά από την Δημοτική Ακτή μέχρι τον κατασκηνωτικό χώρο, με προτεραιότητα την κατασκευή τεσσάρων από αυτούς μπροστά από την Δημοτική Ακτή.

Το έργο υλοποιήθηκε με συνεισφορά 50% από τον Δήμο Πόλεως και 50% από το Κράτος με σύνολο δαπάνης της πρώτης φάσης 3,5 εκατομμύρια ευρώ.