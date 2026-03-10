Τα έργα που διεξάγονται στην κεντρική λεωφόρο που οδηγεί από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού προς την κοινότητα Κονιών, έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλες τις ώρες της ημέρας. Από τον κόμβο των φώτων τροχαίας της ΑΗΚ μέχρι την είσοδο του αυτοκινητοδρόμου προς Λεμεσό, η κεντρική λεωφόρος και οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτήν ή προς τον κυκλοφοριακό κόμβο, παρουσιάζουν μια πρωτόγνωρη για την Πάφο εικόνα, με ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα που προχωρούν με ρυθμό χελώνας, ακόμη και σε ώρες τις ημέρας που δεν θεωρούνται αιχμής.

Το πρόβλημα αυτό, που εμφανίσθηκε με την έναρξη των έργων στα Κονιά τον τελευταίο ένα περίπου μήνα, έρχεται να μεγιστοποιήσει το ούτως ή άλλως αυξημένο πρόβλημα της τροχαίας κίνησης στην έξοδο της πόλης προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού ή προς την περιοχή του Νοσοκομείου Πάφου. Στους κυκλικούς κόμβους των Κονιών και του Νοσοκομείου Πάφου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται μέχρι και επικίνδυνη, αφού η ροή των οχημάτων γίνεται με τρόπο που καθιστά πολύ συχνό το φαινόμενο των οδικών συγκρούσεων, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά σε αυτόν τον Κονιών είναι πρωτοφανής για τα παφιακά δεδομένα.

Συνεργεία της Αστυνομίας βρίσκονταν όλες τις μέρες από ενωρίς το πρωί στα κομβικά αυτά σημεία του οδικού δικτύου προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση, παρόλα αυτά οι καθυστερήσεις, οι ουρές και τα μικροατυχήματα που καταγράφονται είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας της Πάφου.

Τόσο η καθημερινή εικόνα στους πλείστους κεντρικούς δρόμους της Πάφου και της περιαστικής περιοχής, όσο και τα σχεδόν καθημερινά σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά οδικά ατυχήματα, ωθούν Αστυνομία, δημοτική αρχή και Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών να ενσκύψουν περισσότερο στο πρόβλημα. Αν και η κατάσταση στην Πάφο απέχει ακόμη από την αντίστοιχη που βιώνουν οι κάτοικοι της Λευκωσίας και της Λεμεσού, εντούτοις η επιδείνωση της κατάστασης και στην πόλη της Αφροδίτης προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι το κυκλοφοριακό μέχρι πρότινος ήταν θέμα το οποίο δεν απασχολούσε ιδιαίτερα αρμόδιους και κοινό, με την Πάφο να είναι η πόλη που εμφανιζόταν με το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευκολίας στην διακίνηση των πολιτών σε οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός πόλεως.

Σήμερα ωστόσο, με την αύξηση του πληθυσμού και των εμπορικών δραστηριοτήτων στην Πάφο, αλλά και με τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε στο οδικό δίκτυο η μεγάλων διαστάσεων ανάπλαση των τελευταίων χρόνων σε περιοχές της πόλης, το πρόβλημα μεγάλωσε σε ανησυχητικό βαθμό, αναγνωρίζουν αρμόδιοι φορείς. Επισημαίνουν δε, ότι σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού οδικού δικτύου, το υπάρχον οδικό δίκτυο επί της ουσίας δεν μπορεί να στηρίξει την τροχαία κίνηση, όσες επιμέρους παρεμβάσεις και αν γίνουν.