Η Καρολίν Νταριάν, κόρη της Ζιζέλ Πελικό, συγκλόνισε το κοινό σε πρόσφατη ομιλία της σε φεστιβάλ στην Ουαλία, όταν αναφέρθηκε στον φρικτό βιασμό της μητέρας της, υποστηρίζοντας πως η διαδικτυακή πορνογραφία συνέβαλε καθοριστικά στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα.

Η Νταριάν τόνισε πως η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας σεξουαλικής βίας που, όπως υποστήριξε, ενισχύεται από τη βιομηχανία της online πορνογραφίας. Στην τοποθέτησή της, κάλεσε για ουσιαστικό διάλογο και δράσεις που θα στοχεύουν στον περιορισμό της εξοικείωσης με τη βία μέσα από το ψηφιακό περιεχόμενο, επισημαίνοντας τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες.

Η παρέμβασή της άνοιξε και πάλι τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου στη διαμόρφωση αντιλήψεων και συμπεριφορών, ιδιαίτερα σε ζητήματα έμφυλης βίας.

Η Ζιζέλ Πελικό υπήρξε θύμα ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία. Επί σχεδόν μία δεκαετία, έπεσε θύμα βιασμού επανειλημμένα από δεκάδες άνδρες, ενώ ο τότε σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε και διευκόλυνε την κακοποίηση.

Η κουλτούρα του πορνό συνέβαλε στο έγκλημα

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Καρολίν, «δεν υπάρχει καμία περίπτωση η μητέρα μου να είχε βιαστεί περισσότερες από 200 φορές χωρίς την ύπαρξη ιστοσελίδων πορνογραφικού περιεχομένου».

Η υπόθεση έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η Ζιζέλ Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας της, κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην συζύγου της, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Η Καρολίν, που έχει συγγράψει το βιβλίο I’ll Never Call Him Dad Again («Δεν θα τον αποκαλέσω ποτέ ξανά μπαμπά»), τόνισε ότι η πορνογραφία δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αλλά μέρος ενός ευρύτερου συστήματος μισογυνισμού και κακοποίησης.

Προέτρεψε τους άνδρες να μιλήσουν μεταξύ τους για το ζήτημα, να αναγνωρίσουν τα προβλήματα και να αναλάβουν δράση να το αντιμετωπίσουν γιατί αποτελεί μάστιγα με πολλές περισσότερες επιπτώσεις απ΄ό,τι νομίζουν.

Η εκδήλωση συντονίστηκε από την ηθοποιό και ακτιβίστρια Jameela Jamil, η οποία δήλωσε ότι οι άνδρες οφείλουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των φίλων τους και να συγκρούονται, να μην δείχνουν ανοχή στα μισογυνικά σχόλια και τις πράξεις τους, μετέδωσε η Guardian.

Η Καρολίν μίλησε με θαυμασμό για τη μητέρα της, αλλά αποκάλυψε ότι δεν έχουν πλέον επαφή, αφού η Πελικό δεν πίστεψε τον ισχυρισμό της κόρης της πως και η ίδια είχε βιαστεί από τον πατέρα της. Παρότι αυτό ήταν επώδυνο, η 46χρονη ερμήνευσε την άρνηση της μητέρας της ως έναν μηχανισμό άμυνας.

Συγκινητική ήταν και η αναφορά στον γιο της, ο οποίος, αφού έμαθε την αλήθεια για τον παππού του, χρειάστηκε πολυετή ψυχολογική υποστήριξη. Η Καρολίν επισήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης και του ανοιχτού διαλόγου για την πρόληψη της κακοποίησης.

Kαρολίν Νταριάν/ Φωτογραφία ΑP

Η φριχτή υπόθεση βιασμού της Ζιζέλ Πελικό

Ο πατέρας του, Ντομινίκ, παραδέχθηκε ότι επανειλημμένως νάρκωνε και βίαζε τη Ζιζέλ μεταξύ 2011 και 2020 και ότι έφερνε δεκάδες άνδρες άνδρες στο σπίτι τους στη νότια Γαλλία για να κάνουν το ίδιο. Καθώς οι άγνωστοι επετίθεντο στη ναρκωμένη σύζυγό του, ο Ντομινίκ τούς βιντεοσκοπούσε, δημιουργώντας μια άθλια συλλογή πορνογραφικού υλικού.

Τα εγκλήματά του αποκαλύφθηκαν τυχαία το 2020, αφού τον έπιασαν να τραβάει με κάμερα τις φούστες των γυναικών σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ. Όταν η αστυνομία κατέσχεσε τις συσκευές του, ανακάλυψε 20.000 σχολαστικά οργανωμένα βίντεο και εικόνες κακοποίησης. Η Ζιζέλ ήταν το αναίσθητο θύμα σε πολλά από αυτά. Στις 2 Νοεμβρίου 2020 η αστυνομία της έδειξε τι είχε βρει.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον Ντομινίκ Πελικό για τους βιασμούς της συζύγου του, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Το δικαστήριο αποφάσισε, ακόμη, ότι μόλις ο Πελικό εκτελέσει τα 2/3 της ποινής του, θα εξεταστεί εκ νέου το τι θα γίνει στη συνέχεια.

iefimerida.gr