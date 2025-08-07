Σάλο έχει προκαλέσει η καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με θαλάσσιο αλεξίπτωτο στην Τυνησία, με θύμα μια 52χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη κακοποίηση από τον χειριστή του εξοπλισμού.

Η Μισέλ Γουίλσον, μητέρα τριών παιδιών, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν αναγκάστηκε να πετάξει με συνοδό έναν από τους υπαλλήλους της επιχείρησης, λόγω καιρικών συνθηκών.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿British mother Michelle Wilson, 52, claims a parasail operator sexually assaulted her during a trip in Tunisia, Africa. 🇹🇳



She alleges he pulled her bikini bottoms and harness

strap, touched her leg, and pressed against her while

speaking Arabic.



“I felt violated, dirty,… pic.twitter.com/AJfdSYgRrt August 7, 2025

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα», ανέφερε η 52χρονη, περιγράφοντας ότι ο νεαρός άνδρας, περίπου 20 ετών, φέρεται να τράβηξε το κάτω μέρος του μπικίνι της, να έσφιξε επίτηδες τα λουριά ώστε να έρθει σε επαφή μαζί της και να την άγγιξε απροκάλυπτα, ενώ μιλούσε στα αραβικά και κινείτο επίμονα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως είπε, είχε αρχικά ζητήσει να πετάξει με φίλο της, αλλά η επιχείρηση θαλάσσιων σπορ την ενημέρωσε πως λόγω ανέμων έπρεπε να πετάξει με επαγγελματία συνοδό.

Μετά την πτήση, η Γουίλσον ξέσπασε σε κλάματα και κατήγγειλε το περιστατικό στον υπεύθυνο της επιχείρησης και στην τοπική αστυνομία. Η ίδια δήλωσε πως η ασφαλιστική της εταιρεία, καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, την υποστηρίζουν στη νομική διαδικασία. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

