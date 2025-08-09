Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Times Square της Νέας Υόρκης, όταν πυροβολισμοί τραυμάτισαν τρία άτομα, ανάμεσά τους μία 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., στη διασταύρωση της West 44th Street με την 7th Avenue, με τις αστυνομικές δυνάμεις και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα κίνητρα της επίθεσης.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh August 9, 2025

Μάρτυρας ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το αυτοκίνητο μπροστά του «δέχθηκε πυροβολισμούς», με τις σφαίρες να διαπερνούν τα τζάμια του οχήματος.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ η Times Square παραμένει υπό αυξημένη αστυνόμευση.

