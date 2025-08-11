Μια περιπέτεια τρόμου έζησαν επισκέπτες του φεστιβάλ «Boardmasters» στο Νιουκουέι της Κορνουάλης, όταν το παιχνίδι «Apollo 13» παρουσίασε βλάβη, αφήνοντάς τους κρεμασμένους ανάποδα στον αέρα για περίπου 20 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το παιχνίδι σταμάτησε ξαφνικά στην κορυφή της διαδρομής του, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μείνουν ακίνητοι σε θέση αναστροφής. Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με αγωνία, ενώ οι υπεύθυνοι του λούνα παρκ ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, η βλάβη προκλήθηκε από προσωρινή διακοπή ρεύματος, που οδήγησε σε αυτόματη παύση λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Ο χειριστής προχώρησε άμεσα στη διαδικασία αποβίβασης των επιβατών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος και το «Apollo 13» επανήλθε σε λειτουργία. Παρά το ατύχημα, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε κανονικά την Κυριακή 10 Αυγούστου, προσελκύοντας πάνω από 50.000 επισκέπτες.

Festival-goers are left dangling upside down for 20 minutes as fairground ride breaks down at Boardmasters https://t.co/2tz2MHf4YW August 10, 2025

protothema.gr