Τρέχουν οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βλαντιμίρ Πούτιν με τις πληροφορίες από τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία να είναι συνέχεις. Οι τελευταίες μάλιστα πληροφορίες φέρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να ενημερώνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και ευρωπαίους ηγέτες, ότι στόχος του Ρώσου Προέδρου είναι η “συνολική λύση” που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στο X, ανακοίνωσε τη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόνταλντ Τραμπ, ενημερώνοντας ότι διήρκεσε περισσότερο από 90 λεπτά, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών.

Δεν μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας, αλλά γνωρίζουμε ότι συμφώνησε να συναντήσεις τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα.

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον @POTUS. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν» ανέφερε στην ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το πρακτορείο “Axios” ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο δημοσιογράφος του “Axios”, Μπαράκ Ραβίντ, έγραψε στο Twitter ότι ο Τραμπ τους είπε: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη συνάντηση στην στην Ουάσινγκτον θα εστιάσει στην αναζήτηση λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου και των συνεχιζόμενων επιθέσεων. «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η ανακοίνωση του Ζελένσκι σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα. (ΕΡΤ)

Στη συνομιλία και ευρωπαίου ηγέτες

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν αρχικά κατ’ ιδίαν για μισή ώρα.

Ακολούθως στην συνομιλία προστέθηκαν σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ukrainska Pravda: η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρλο Ναβρότσκι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ.

Η ιστοσελίδα σημειώνει ότι η εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό, Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία όμως κατά τις πηγές της συμμετείχε κι εκείνη (Euronews)

Κοινό ανακοινωθέν

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινό ανακοινωθέν αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον (Γάλλο Πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό Καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό Πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα Πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού Προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το ανακοινωθέν.