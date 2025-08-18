Στο νέο τους σπίτι στο Ουίνδσορ πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο Γουίλιαμ και η Κάθριν θα μετακομίσουν με τα παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, στο Forest Lodge, ένα οκτώ υπνοδωματίων ακίνητο στο Windsor Great Park.

Μέχρι σήμερα η οικογένεια ζούσε στο Adelaide Cottage, μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπου εγκαταστάθηκαν τον Αύγουστο του 2022. Μετά από 18 δύσκολους μήνες που η πριγκίπισσα Κέιτ αντιμετώπισε τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα.

«Το Ουίνδσορ έχει γίνει το σπίτι τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όσο ζούσαν στο Adelaide Cottage, υπήρξαν κάποιες πραγματικά δύσκολες στιγμές», δήλωσε βασιλική πηγή στο BBC.

Το Forest Lodge, το οποίο είχε αναστηλωθεί το 2001 με κόστος 1,5 εκατομμύριο λίρες, θα αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι της οικογένειας και τον χώρο όπου σκοπεύουν να ζήσουν και όταν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ανέβουν στον θρόνο ως Βασιλιάς και Βασίλισσα.

Όπως και στο Adelaide Cottage, δεν προβλέπεται να υπάρχει προσωπικό που θα διαμένει μόνιμα στο ακίνητο, καθώς το ζευγάρι επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Το κτήμα του Γουίνδσορ, ύψους 1,5 εκατ. λιρών, όπου θα ζήσουν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ

Η πριγκίπισσα Κέιτ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη θεραπεία του καρκίνου που «άλλαξε τη ζωή» της και για την πίστη της στη θεραπευτική δύναμη της φύσης, την οποία περιγράφει ως το «καταφύγιό» της.

Το Forest Lodge υποβλήθηκε σε εργασίες αναστήλωσης ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών το 2001

Η οικογένεια ελπίζει να έχει μετακομίσει μέχρι τα Χριστούγεννα και ανυπομονεί να δημιουργήσει νέες, ευτυχισμένες αναμνήσεις στο νέο της σπίτι.

Τι θα απογίνει το παλάτι του Μπάκιγχαμ;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο θα είναι το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ;

Προς το παρόν, κανένα μέλος της Βασιλικής Οικογένειας δεν διαμένει στο Παλάτι καθώς ανακαινίζεται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργασίες ήταν καθυστερημένες και απολύτως απαραίτητες. Τα προπολεμικά ηλεκτρικά συστήματα του Παλατιού έφταναν στα όρια του επικίνδυνου για ένα τόσο ιστορικό κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστικές εργασίες δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από το 2027, όταν ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι 78 ετών και ο Γουίλιαμ 45.

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κάρολος δεν πρόκειται να πάει να μείνει πλέον στο Μπάκιγχαμ.

Οι βοηθοί του παλατιού λένε ότι ο Κάρολος «σκοπεύει» να εγκατασταθεί στο «Κεντρικό Μέγαρο της Μοναρχίας», όπως ονομάζεται το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, άλλοι πιστεύουν ότι αυτό είναι απίθανο, τώρα που αυτός και η Βασίλισσα είναι καλά εδραιωμένοι στο πιο ιδιωτικό και οικείο περιβάλλον του γειτονικού Κλάρενς Χάουζ.

Όταν, λοιπόν ο Γουίλιαμ γίνει Βασιλιάς θα είναι ο πρώτος μονάρχης από τον Μεσαίωνα που δεν θα ζήσει σε κάστρο ή παλάτι.

Όπως και ο πατέρας του, ο Γουίλιαμ επιθυμεί να ανοίξει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών κάθε χρόνο από ό,τι σήμερα. Αυτό θα δημιουργούσε κεφάλαια για τη μελλοντική συντήρησή τους, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στο δημόσιο ταμείο.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει επίσης να χρησιμοποιεί το παλάτι για τις επίσημες κυβερνητικές δεξιώσεις καθώς και για τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

