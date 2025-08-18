Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, όταν οδηγός νταλίκας προκάλεσε τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, γύρω στις 3 μ.μ., στον αυτοκινητόδρομο Florida Turnpike. Ο οδηγός της νταλίκας, Χαρτζίντερ Σινγκ, πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή, κλείνοντας όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα μίνιβαν που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση δεν πρόλαβε να φρενάρει και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο τρέιλερ.

Δύο επιβάτες του μίνιβαν σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός, που είχε ανασυρθεί βαριά τραυματισμένος, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Τα θύματα ήταν μια 37χρονη γυναίκα από το Πόμπανο Μπιτς, ένας 30χρονος από τη Φλόριντα Σίτι και ένας 54χρονος από το Μαϊάμι.

The alleged semi-truck driver who killed three people while making a U-turn at an “Official Use Only” turn on the Florida Turnpike is an ILLEGAL MIGRANT who was granted a commercial driver’s license by the State of California.

pic.twitter.com/Ky7w9hsojX — Breaking911 (@Breaking911) August 17, 2025

Η κάμερα καμπίνας κατέγραψε τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Το βίντεο δείχνει το μίνιβαν να καρφώνεται στο τρέιλερ, με τον Σινγκ να παραμένει σχεδόν ατάραχος, κοιτάζοντας από το παράθυρο πριν σταματήσει τον κινητήρα. Τα πλάνα από το σημείο δείχνουν το μίνιβαν κατεστραμμένο, με συντρίμμια και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα στον δρόμο.

Ο Σινγκ συνελήφθη και κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Παράλληλα, οι υπηρεσίες μετανάστευσης εξέδωσαν ένταλμα κράτησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ μέσω Μεξικού το 2018. Αν και διέθετε επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης από την Καλιφόρνια, δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς το εξασφάλισε.

Αν καταδικαστεί, θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακές της Φλόριντα και στη συνέχεια θα απελαθεί.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της απερισκεψίας αυτού του ανθρώπου και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς των θυμάτων θα βιώνουν για πάντα τον πόνο της απώλειας. Ο Σινγκ βρίσκεται υπό κράτηση για κατηγορίες ανθρωποκτονίας και παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί πλέον να καταστρέψει άλλες ζωές πολιτών και επισκεπτών της Φλόριντα», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας της Φλόριντα, Ντέιβ Κέρνερ.

protothema.gr