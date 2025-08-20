Αντιδράσεις προκάλεσε στην Ουαλία ένα βίντεο που δείχνει τουρίστες να αποσυναρμολογούν έναν πέτρινο σταυρό σε λόφο, προκειμένου να δημιουργήσουν στη θέση του ένα γιγάντιο αστέρι του Δαυίδ.

Ο σταυρός, μήκους 18 μέτρων, κατασκευασμένος από πέτρες, πιστεύεται ότι βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια σε λόφο στο Λαντούντνο, στη βόρεια Ουαλία, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο και είναι ευρέως γνωστός στην περιοχή, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μια τοπική ομάδα στο Facebook και φέρεται να έχει γυριστεί την περασμένη Παρασκευή, έδειχνε μια μικρή ομάδα να κλωτσάει τις πέτρες που σχημάτιζαν το περίγραμμα του σταυρού.

Στη συνέχεια, δείχνει μερικούς από τους νέους να χρησιμοποιούν τις πέτρες από το σταυρό για να φτιάξουν ένα εναλλακτικό θρησκευτικό σύμβολο πιο κάτω στην πλαγιά του λόφου: ένα αστέρι του Δαυίδ.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην κορυφή του λόφου, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στη Σνοουντόνια, το Άνγκλεσι, στη Νήσο Μαν, το Μπλάκπουλ και την περιοχή των Λιμνών.

Το βίντεο δείχνει την ομάδα να συνεχίζει να δουλεύει πάνω στη δική της εκδοχή του εξάκτινου αστεριού, ενός ευρέως αναγνωρισμένου συμβόλου της εβραϊκής ταυτότητας που εμφανίζεται στη σημαία του Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό αν το ολοκλήρωσαν πριν φύγουν από την κορυφή του λόφου, ούτε πόσες πέτρες αφαιρέθηκαν από τον σταυρό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ενήλικες που φαινόταν να συνοδεύουν την ομάδα των νεαρών φέρεται να παρακολουθούσαν χωρίς να παρεμβαίνουν, ενώ αυτοί μετακινούσαν τις πέτρες.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις σε κατοίκους της περιοχής, με πολλούς να καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καταστροφή του σταυρού στην πλαγιά του λόφου, που είναι γνωστή ως «Λόφος των Ονομάτων», επειδή οι οικογένειες συχνά χρησιμοποιούν τις πέτρες για να γράφουν τα ονόματα των αγαπημένων τους που έχουν πεθάνει.

Καθώς η είδηση για τη ζημιά εξαπλώθηκε, οι ντόπιοι πήγαν στο λόφο και έβαλαν τις πέτρες στη θέση τους και μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο σταυρός ήταν πάλι στη θέση του και το εξάκτινο αστέρι είχε εξαφανιστεί.

Ο Σκοτ Πούντλεϊ, που βοήθησε στην αποκατάσταση του σταυρού, είπε: «Μόλις ανέβηκα και ευτυχώς όλα έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό. Μόλις τελείωσα τις τελευταίες γωνίες για να βεβαιωθώ, καθώς κάποιος είχε ήδη καθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος.

Βοήθησα στην αποκατάσταση του σταυρού όχι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά επειδή αποτελεί μέρος του Λαντούντνο για πάνω από 50 χρόνια και φροντίζεται τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους παραθεριστές».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Χαίρομαι που αποκαταστάθηκε ο σταυρός, είναι εκεί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μπράβο σε όποιον τον αποκατέστησε». Το North Wales Live μετέδωσε τα λόγια ενός άλλου ντόπιου: «Είμαι λευκός Βρετανός μουσουλμάνος που ζει ευτυχισμένος στο Λαντούντνο. Αυτό δεν είναι μόνο ασέβεια, αλλά καθώς ο σταυρός βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό, έχει γίνει μέρος του τοπίου».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να βλέπουν άλλοι άνθρωποι ένα σύμβολο και να εμπνέονται να προσθέσουν το δικό τους, αλλά το να καταστρέφεις ένα σύμβολο για να προσθέσεις ένα άλλο είναι μια απίστευτα κακή επιλογή».

Κάποιοι φοβήθηκαν ότι το περιστατικό θα προκαλούσε άδικα οργή και προκατάληψη εναντίον των ορθόδοξων Εβραίων που «επισκέπτονται ευτυχώς την περιοχή για πάνω από 100 χρόνια». Ένα άτομο είπε ότι η κληρονομιά του Λαντούντνο περιλαμβάνει πολλές «υπέροχες εβραϊκές οικογένειες» και ότι «σίγουρα θα έχουν κάτι να πουν για αυτό».

Ένας άλλος χρήστης του Facebook σχολίασε: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπροσωπούν τον Ιουδαϊσμό ή το Ισραήλ, όπως οι χούλιγκαν του ποδοσφαίρου στο εξωτερικό δεν εκπροσωπούν τον Χριστιανισμό ή τη Βρετανία. Έχω Εβραίους φίλους στο Ισραήλ που ενοχλούνται από ανθρώπους σαν αυτούς».

Ο καθηγητής Νέιθαν Άμπραμς, ο οποίος έχει εργαστεί για την αποκάλυψη και τεκμηρίωση ιστοριών της εβραϊκής ιστορίας και κληρονομιάς στη βορειοδυτική Ουαλία, δήλωσε: «Αυτές οι ενέργειες, εάν επιβεβαιωθούν, έχουν διαπραχθεί από μια μικρή μειοψηφία Εβραίων και δεν πρέπει να επιτραπεί να επισκιάσουν τη μακρά ιστορία των Εβραίων που επισκέπτονται και ζουν στο Λαντούντνο, η οποία χρονολογείται πάνω από 100 χρόνια. Το Λαντούντνο έχει και συνεχίζει να έχει μια συναρπαστική εβραϊκή κληρονομιά, την οποία συνεχίζουμε να εξερευνούμε».

«Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την έκφραση αντισημιτικών προκαταλήψεων που διάβασα στο Facebook, και δεν χρειάστηκε πολύ για να αποκαλυφθεί το βάθος των προκαταλήψεων που κρύβονταν κάτω από την επιφάνεια», συμπλήρωσε.

Ο σταυρός είναι ο μεγαλύτερος και πιο εμφανής από μια σειρά σχεδίων στην πλαγιά του λόφου, φτιαγμένος από πέτρες από ένα κοντινό λατομείο, και πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

