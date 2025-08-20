Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η Κίνα αναπτύσσει το πρώτο «ρομπότ εγκυμοσύνης». Αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 με τιμή 100.000 Γιουάν (€12.000). Έχει ανθρωποειδή μορφή και διαθέτει μια τεχνητή μήτρα στην κοιλιά του, που του επιτρέπει να κυοφορεί ένα έμβρυο για 10 μήνες και να γεννά.

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης επιστήμης και τεχνολογίας Kuai Ke Zhi, ο «πατέρας» αυτής της επαναστατικής και πρωτοφανούς ρομποτικής τεχνικής είναι ο Zhang Qifeng, διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang στη Σιγκαπούρη. Όπως είπε σε συνέντευξή του, «δεν οραματίζομαι το ρομπότ σαν θερμοκοιτίδα, αλλά σαν ένα ανθρωποειδές, με μήτρα που μπορεί να αναπαράγει όλη τη διαδικασία, από τη σύλληψη μέχρι τον τοκετό. Το βασικότερο στοιχείο του ρομπότ είναι φυσικά η τεχνητή μήτρα, που μέσα σε αυτή το έμβρυο αναπτύσσεται, μεγαλώνει και τρέφεται. Θα είναι γεμάτη με αμνιακά υγρά και θα παίρνει τα θρεπτικά συστατικά μέσω ενός σωλήνα που θα διαθέτει». Και συμπλήρωσε:

«Η τεχνολογία τεχνητής μήτρας βρίσκεται ήδη σε ώριμο στάδιο και τώρα πρέπει να εμφυτευτεί στην κοιλιά του ρομπότ, ώστε ένα πραγματικό άτομο και το ρομπότ να μπορούν να αλληλεπιδράσουν για να επιτύχουν εγκυμοσύνη, επιτρέποντας στο έμβρυο να αναπτυχθεί μέσα».

Σύμφωνα με το διεθνές περιοδικό «Nature Communications» μέχρι στιγμής, η τεχνητή μήτρα έχει πετύχει καλά αποτελέσματα σε πειράματα σε ζώα. Και μάλιστα ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, κατάφεραν με επιτυχία να αναπτύξουν ένα πρόωρο αρνάκι, μέσα σε τεχνητή μήτρα, έναν διαφανή σάκο, γεμάτο με τεχνητό αμνιακό υγρό. Αν και το εγχείρημα έγινε όταν το αρνάκι ήταν ήδη στις 26 εβδομάδες, είδαν την ανάπτυξη τριχώματος και την αύξηση σε μέγεθος. Όμως, το να ξεκινήσει όλη η εγκυμοσύνη απευθείας σε μια τεχνητή μήτρα και να διατηρηθεί με σωστή ανάπτυξη μέχρι και τον 9ο μήνα, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και αποτελεί τεράστια πρόκληση για τους επιστήμονες.

Στην παρούσα φάση, οι τεχνητές μήτρες λειτουργούν σαν θερμοκοιτίδες, επιτρέποντας στα πρόωρα έμβρυα να αναπτυχθούν με παρόμοιο τρόπο και περιβάλλον, με αυτό της μήτρας. Για να τελειοποιηθεί μια πραγματική εγκυμοσύνη εντός μιας τεχνητής μήτρας, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Όπως,επισημαίνει ο Δημήτρης Αμπράζης του techmaniacs.gr, «δυστυχώς, στη συνέντευξη δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια γονιμοποιούνται και εμφυτεύονται στην μήτρα».

Όσον αφορά τα ηθικά και νομικά ζητήματα, ο Zhang Qifeng δήλωσε: «Έχουμε διοργανώσει φόρουμ συζήτησης με τις αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις, ενώ συζητάμε για την πολιτική και τη νομοθεσία. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πολλά ζευγάρια που δε μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, όμως ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην κοινωνία για το ηθικό κομμάτι. Προφανώς, η εν λόγω τεχνολογία δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τις μητέρες, αλλά να βοηθήσει τις γυναίκες που δε μπορούν να κυοφορήσουν, να αποκτήσουν παιδιά. Μένει να δούμε πως θα το δεχθεί το κοινωνικό σύνολο».

